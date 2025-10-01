Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo corpo | A 46 anni sto bene così non mi interessa piacere
Raffaello Tonon ha risposto alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico, in particolare sui social, dove è stato definito "irriconoscibile". L'ex opinionista tv, oggi oste, non ha più interesse nel piacere agli altri e sta bene con se stesso: "A 46 anni sto bene così. Voglio mangiare, bere e togliermi le mie soddisfazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Non ha più voglia di prendersi cura del suo aspetto. Raffaello Tonon ha replicato alle critiche di coloro che lo hanno definito “irriconoscibile” e si sono chiesti che cosa gli sia successo ? - facebook.com Vai su Facebook
L'annuncio della nuova avventura a teatro con Luca Onestini fa scatenare gli haters, ma Raffaello Tonon non si scompone: ecco cosa ha risposto sui suoi "chili di troppo". https://dire.it/24-09-2025/1183034-video-gli-oneston-sono-tornati-e-parte-il-bodyshamin - X Vai su X
