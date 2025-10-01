Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo corpo | A 46 anni sto bene così non mi interessa piacere

Raffaello Tonon ha risposto alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico, in particolare sui social, dove è stato definito "irriconoscibile". L'ex opinionista tv, oggi oste, non ha più interesse nel piacere agli altri e sta bene con se stesso: "A 46 anni sto bene così. Voglio mangiare, bere e togliermi le mie soddisfazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it