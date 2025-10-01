Raccolto il primo riso sperimentale Tea Ma la scienza non si ferma | ora si guarda a vite e mais

Castello d'Agogna (Pavia), 1 ottobre 2025 – Il frutto della prima sperimentazione è stato raccolto e ora si guarda ad altre colture sulle quali testare le Tecniche di evoluzione assistita (Tea). Intanto nei campi di Castello d’Agogna, al Centro ricerche sul riso dell’Ente nazionale risi, sono state raccolte le piante. Al taglio del riso erano presenti la presidente dell’ Ente nazionale risi, Natalia Bobba, il responsabile del settore miglioramento genetico del Centro ricerche sul riso, Filip Haxhari e Vittoria Brambilla, la ricercatrice del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Milano, che con Fabio Fornara guida da anni un gruppo di ricerca che studia e sperimenta le Tea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

