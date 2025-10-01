Rabiot impatto devastante | come è cambiata la difesa con lui in campo? I numeri dicono che …
Milan, Rabiot ha avuto un impatto clamoroso sulla squadra di Massimiliano Allegri: quanto influenza il suo arrivo in difesa? Ecco l'analisi dei numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: rabiot - impatto
Milan, Rabiot che impatto: come se fosse stato sempre in rossonero
Rabiot impatto unico: il messaggio di Allegri forte e chiaro. E i numeri non mentono
Il peso di Milan-Napoli, l'impatto in rossonero e i trascorsi alla Juve: parla Rabiot - facebook.com Vai su Facebook
#milan #Rabiot impatto unico: il messaggio di #Allegri forte e chiaro. E i numeri non mentono #SempreMilan https://pianetamilan.it/news-milan/interviste/milan-rabiot-impatto-unico-il-messaggio-di-allegri-forte-e-chiaro-e-i-numeri-non-mentono-26-09-2025/… - X Vai su X
Rabiot-Rowe avversari dopo la rissa a Marsiglia: i due si affronteranno in Milan-Bologna dopo la sosta - Ne sanno qualcosa Rowe, acquistato dal Bologna lo scorso 24 agosto, e Rabiot, tornato in Italia per vestire la maglia del Milan e riabbracciare Massimiliano Allegri. Come scrive corriere.it