Quinta edizione di Calici in Villa Zero Branco tutte le info utili
Dopo il successo delle edizioni passate, Bocca di Bacco in Villa — con il patrocinio del Comune di Zero Branco, la collaborazione di Winetelling e dell’Associazione “Eventi in Villa” — annuncia la quinta edizione di Calici in Villa Zero Branco.Un evento enogastronomico dedicato alle eccellenze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: quinta - edizione
Trani: “Notte delle lanterne” Quinta edizione
L'acqua che suona: al via la quinta edizione del Water Music Festival al Passo Tonale
“EOLIè - arte, letteratura e società”, quinta edizione a Lipari sul tema “Amore e Tradimento”
Bagnacavallo: la quinta edizione della Piazza Universale esplora la vita in scena tra parole e musica - X Vai su X
Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, premia Mohamed Bourouissa e la compositrice Natalia Domínguez Rangel. Alla Fondazione Merz di Torino, nel 2027, la personale dell’artista algerino - facebook.com Vai su Facebook
CRV - Cestari (Lega-LV): “Domenica 4 maggio appuntamento a Ficarolo con Calici in Villa” - LV): “Domenica 4 maggio, con “Calici in Villa”, celebriamo a Ficarolo le eccellenze del Polesine e il valore delle nostre tradizioni” (Arv) Venezia 28 apr. Da ansa.it
Comunicato Stampa: CRV - Cestari (Lega-LV): “Domenica 4 maggio appuntamento a Ficarolo con Calici in Villa” - LV): “Domenica 4 maggio, con “Calici in Villa”, celebriamo a Ficarolo le eccellenze del Polesine e il valore delle nostre tradizioni” (Arv) Venezia 28 apr. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it