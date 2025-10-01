Quindicenne al volante danneggia tre auto poi scappa a piedi ma viene identificato

Cascina (Pisa), 1 ottobre 2025 – In viale Comaschi a Cascina, un ragazzo di 15 anni, residente a Ponsacco, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un'auto nonostante fosse privo di patente vista la minore età. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il giovane ha effettuato una manovra in retromarcia urtando l'auto che lo seguiva, danneggiandone la fiancata sinistra. In un maldestro tentativo di fuga, ha poi proseguito la marcia urtando, con la parte anteriore destra, altri due veicoli parcheggiati regolarmente lungo la strada, causando così ulteriori danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quindicenne al volante danneggia tre auto poi scappa a piedi, ma viene identificato

