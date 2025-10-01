La quiete dopo la tempesta: bocche cucite, sguardi persi nel vuoto, e la sensazione che anche stavolta sia finita prima ancora di cominciare. Effetti collaterali della batosta nelle Marche, dove l'entusiasmo era partito a mille, con tanto di collaudo per un nuovo messaggio insistente – «mandiamo a casa Giorgia Meloni» – e si è concluso con il più classico dei flop. Al Nazareno, però, si innova anche il rito del post-sconfitta: archiviate le analisi, vietata l'autocritica, smentito il teorema della vigilia. Nessuno parla. È il tempo della liturgia: ringraziamenti di prammatica all'ennesima vittima immolata sull'altare del campo largo – Matteo Ricci – e un augurio che suona più come formula di formale cortesia: «Ci riproveremo». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Qui crolla tutto”. Processo a Schlein: sotto accusa finiscono tutti i fedelissimi yes-man