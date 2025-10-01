Questa è una zona di guerra Siete responsabili delle vostre azioni | l’avvertimento via radio delle forze israeliane alla Flotilla

Un messaggio radio, presumibilmente da parte dell’Idf, le forze militari israeliane, è stato registrato dalla Global Sumud Flotilla che lo ha diffuso sui propri canali social. “Siete in una zona di guerra. Questo è un tentativo di forzare il blocco navale. Fermeremo la vostra nave e la confischeremo”, avverte una voce. “Siete totalmente responsabili delle vostre azioni”, prosegue. Gli attivisti rispondono, via radio: “Non commettete un altro crimine di guerra, non interferite con la nostra missione pacifica e non violenta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

