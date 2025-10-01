Questa è la giacca più di tendenza della mezza stagione

Con il cambio di stagione, il guardaroba si alleggerisce ma resta il bisogno di capi che sappiano proteggere dal vento e dagli sbalzi di temperatura. È qui che torna protagonista la giacca impermeabile anti vento: un tempo considerata puramente funzionale, oggi promossa a pezzo di tendenza negli outfit dell’autunno 2025. Dai modelli essenziali alle versioni colorate, questo capo si inserisce con disinvoltura tra gli outfit di mezza stagione, diventando la soluzione più versatile e moderna. Non più accessorio tecnico, ma dichiarazione di stile: la giacca anti vento si candida a must assoluto dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questa è la giacca più di tendenza della mezza stagione

È il colore di tendenza di questo autunno: il verde militare Oggi ve lo propongo con il giallo canarino Giacca over Imperial Girocollo corto Kontatto Pantalone in similpelle Imperial

Lunga o corta, ma sempre nelle avvolgenti sfumature del marrone: la giacca in suede torna a dettare tendenza

