Questa è la giacca più di tendenza della mezza stagione

Amica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il cambio di stagione, il guardaroba si alleggerisce ma resta il bisogno di capi che sappiano proteggere dal vento e dagli sbalzi di temperatura. È qui che torna protagonista la giacca impermeabile anti vento: un tempo considerata puramente funzionale, oggi promossa a pezzo di tendenza negli outfit dell’autunno 2025. Dai modelli essenziali alle versioni colorate, questo capo si inserisce con disinvoltura tra gli outfit di mezza stagione, diventando la soluzione più versatile e moderna. Non più accessorio tecnico, ma dichiarazione di stile: la giacca anti vento si candida a must assoluto dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Amica.it

questa 232 la giacca pi249 di tendenza della mezza stagione

© Amica.it - Questa è la giacca più di tendenza della mezza stagione

In questa notizia si parla di: giacca - tendenza

Giacca autunnale donna 2025, 20 modelli di tendenza da comprare online

La giacca criss cross &#232; la tendenza autunnale che rende sofisticato (e contemporaneo) ogni look - Mancano ancora diverse settimane alla fine dell’estate, e se la voglia di godersela a pieno non ci sta ancora abbandonando nemmeno lontanamente, il pensiero di cosa indossare con il back to office e ... Da vogue.it

Addio blazer! Questa giacca ugly &#232; la preferita dalle vere fashioniste per l'autunno 2025. E si indossa così - La giacca ugly è il must have dell'autunno 2025 secondo le fashioniste: cos'è, come abbinarla e dove comprare online i modelli di tendenza Non farti ingannare dal nome: la giacca ugly — letteralmente ... Riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Giacca Pi249 Tendenza