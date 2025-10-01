Querela contro il post sessista Buonguerrieri chiede il sequestro di ‘Zattini’s Angels’ su Facebook

Cesena, 1 ottobre 2025 – “Questa volta hanno passato il segno: quanto è stato pubblicato sulla pagina Facebook ‘Zattini’s Angels’ è fortemente lesivo della mia dignità personale e professionale in quanto conteneva allusioni sessuali volgari e denigratorie esplicitamente indirizzate alla mia persona”. Chi parla, anzi chi scrive, è l’onorevole cesenate Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) che, fortemente arrabbiata per essere stata presa di mira in malo modo, ha presentato nei giorni scorsi una denuncia-querela ai carabinieri di Cesena che ora stanno indagando per risalire ai responsabili. La vicenda alla quale si riferisce la querela è nota ed è stata trattata ampiamente sugli organi d’informazione: nella seconda metà di agosto sulla pagina Facebook ‘Zattini’s Angels’, che ha oltre 700 follower, è stata pubblicata una foto di Alice Buonguerrieri sorridente mentre parla al microfono con, in alto, la scritta ‘Meravigliosa Alice’ e sotto una frase a chiaro sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

