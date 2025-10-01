Quello che ancora non torna quando si parla alle donne di allattamento

1 ott 2025

Un post, legato alla settimana mondiale per l'all'allattamento materno, che racconta i dati positivi sulla scelta dell'allattamento al seno in una regione, ha raccolto commenti che spiegano come non sempre le donne sentano di avere davvero una scelta quando arrivano al parto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

