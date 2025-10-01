Quel contraccettivo fa venire il tumore al cervello! | oltre mille donne fanno causa a Pfizer
Più di mille donne hanno avviato una causa legale contro Pfizer, il gigante farmaceutico produttore di Depo-Provera, uno dei contraccettivi più utilizzati al mondo. L’accusa è grave: l’azienda avrebbe scelto di ignorare rilevanti preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco, omettendo di avvertire le pazienti di un possibile legame tra l’uso di Depo-Provera e lo sviluppo di meningiomi, tumori che si formano nelle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La controversia si basa su molteplici studi scientifici che hanno identificato una potenziale connessione tra le iniezioni contraccettive a base di medrossiprogesterone acetato, il principio attivo di Depo-Provera, e l’insorgenza di questi tumori. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: quel - contraccettivo
Dall’8 ottobre 2020 l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) decide che anche le minorenni (e non più solo le donne maggiorenni) possono acquistare la pillola del giorno dopo senza ricetta. Si tratta di un contraccettivo d'emergenza, eppure è sempre più vendut - facebook.com Vai su Facebook