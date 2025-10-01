Quel contraccettivo fa venire il tumore al cervello! | oltre mille donne fanno causa a Pfizer

Più di mille donne hanno avviato una causa legale contro Pfizer, il gigante farmaceutico produttore di Depo-Provera, uno dei contraccettivi più utilizzati al mondo. L’accusa è grave: l’azienda avrebbe scelto di ignorare rilevanti preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco, omettendo di avvertire le pazienti di un possibile legame tra l’uso di Depo-Provera e lo sviluppo di meningiomi, tumori che si formano nelle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La controversia si basa su molteplici studi scientifici che hanno identificato una potenziale connessione tra le iniezioni contraccettive a base di medrossiprogesterone acetato, il principio attivo di Depo-Provera, e l’insorgenza di questi tumori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

