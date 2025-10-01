Quattro Primavera nell’allenamento odierno | Melnyk tra di loro

Dailynews24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta di ieri a Castelvolturno il Napoli si è allenato con una lieta sorpresa: quattro giovani della Primavera hanno preso parte alla seduta, con anche tra di loro il giovane ucraino Nikita Melnyk Seduta di allenamento con i giovani della Primavera Nella giornata di ieri, vigilia della partita contro lo Sporting Lisbona in Champions, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quattro - primavera

Primavera Milan: via al campionato con Renna, ecco le prime quattro sfide

Quattro nuove sedi entro la primavera 2026, si allarga la rete dei nodi territoriali di salute

Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 2-3 LIVE: Merola quattro volte vicino al gol, traversa clamorosa!

quattro primavera nell8217allenamento odiernoQuattro Primavera nell’allenamento odierno: Melnyk tra di loro - Nella seduta di ieri a Castelvolturno il Napoli si è allenato con una lieta sorpresa: quattro giovani della Primavera hanno preso parte alla seduta, con ... Da dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Primavera Nell8217allenamento Odierno