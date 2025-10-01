Quasi un italiano su due non paga l’Irpef | la mappa di chi paga più tasse e chi meno in Romagna
Quasi un cittadino su due in Italia non versa neppure un euro di Irpef: il 43% degli italiani risulta infatti senza redditi (o non li dichiara), e soltanto poco più del 25% dei contribuenti si sobbarca da solo quasi l’80% del carico fiscale nazionale relativo all'imposta che contribuisce a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: quasi - italiano
Estate 2025, quasi un italiano su 2 andrà in vacanza
Jonathan Milan può diventare il secondo italiano a vincere la maglia verde al Tour. Tappa di domani quasi decisiva
Morbillo, quasi un italiano su 10 a rischio infezione: a Bolzano e Calabria più under 20 vulnerabili
A quasi 40 anni dalla sua creazione, il fantasy game dedicato al calcio creato dal giornalista italiano continua ad appassionare gli amanti del Campionato di Serie A. Lo giocano più di 6 milioni di italiani - facebook.com Vai su Facebook
A #dimartedi Luca e Paolo ironizzano sull’invito ad andare sotto casa della #Meloni. Fanno quasi credere che si sia inventata tutto. Propongo a @diMartedi : perché non chiedete agli ospiti in studio? Uno di loro potrebbe non fingersi così smemorato e chieder - X Vai su X
Quasi un italiano su due non paga l’Irpef: la mappa di chi paga più tasse (e chi meno) in Romagna - Quasi metà degli italiani non paga l’Irpef, ma il peso del fisco cambia molto da territorio a territorio. Da riminitoday.it
Fisco, quasi metà degli italiani non paga l'Irpef: il 43% non dichiara redditi - Su una popolazione di quasi 59 milioni di persone, hanno presentato la dichiarazione dei redditi 42,57 milioni di cittadini. Lo riporta vanityfair.it