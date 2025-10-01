Quasi metà dei contribuenti non paga imposte mentre pochi sostengono gran parte del bilancio pubblico Un divario che pesa sullo stipendio sulle scelte di vita e sulla percezione di giustizia fiscale

C hi paga l’Irpef? Con l’arrivo della stagione fiscale autunnale, torna puntuale una sensazione diffusa tra gli italiani: quella di un sistema ingiusto che sembra colpire in modo molto diverso i cittadini. Da un lato c’è chi si sente spremuto oltre misura, dall’altro chi, invece, sembra restarne quasi indenne. Purtroppo, quello che si sente, non è solo una percezione e sono i dati a confermarlo. Quasi metà dei contribuenti, infatti, non versa nulla o poco più di una cifra simbolica, mentre una minoranza, quella con redditi medio-alti, si fa carico della gran parte del gettito fiscale. L’Eurocamera chiede “condizioni di lavoro adeguate per gli stagisti” X Leggi anche › Proroga tasse 2025: partite Iva, arriva una boccata d’ossigeno, scadenze rinviate e spese agevolate Irpef: chi la paga, metà degli italiani no, riforma in arrivo?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

