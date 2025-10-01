Quasi 4 milioni di euro per le strade della provincia di Sondrio

Sondriotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un miliardo di euro. A tanto corrisponde la somma stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rifacimento delle strade italiane nell’ambito del Piano straordinario per le Province.La provincia di SondrioIl totale del finanziamento alla Regione Lombardia ammonta a 121.815. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quasi - milioni

Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni

Ferragosto quasi esaurito. Dodici milioni di italiani in ferie. Il mare resta la meta preferita

Niente più licenziamenti per quasi 4 milioni di malati oncologici

quasi 4 milioni euroFrode nel settore delle bevande, sequestrati a Fiumicino beni per 4 milioni di euro - Il provvedimento è stato preso dal gip del Tribunale di Civitavecchia dopo una indagine durata due anni. rainews.it scrive

Multe, in fumo quasi 4 milioni: qui spesi 40 euro pro capite - Per ora nel 2025 nel Comune di Arezzo sono state pagate contravvenzioni per 2,1 milioni di euro. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi 4 Milioni Euro