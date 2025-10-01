Quarto premiati i vincitori del concorso Vinci un PC – Un PC per il tuo Futuro

Quarto. Cerimonia il 3 ottobre con istituzioni e giornalisti per valorizzare l’impegno dei giovani. QUARTO – Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, l’APS De Amicitia premierà i vincitori del concorso “Vinci un PC – Un PC per il tuo Futuro” presso la sede di via Santa Maria 80. Un’iniziativa che va oltre il semplice dono di un computer: il premio diventa un simbolo di fiducia, di investimento nei giovani e di sostegno concreto a chi crede nello studio e nell’impegno. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Quarto Antonio Sabino, il garante dei disabili Cosimo Orlandino, il consigliere comunale Andrea Varchetta e la giornalista Carmen Del Core. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

