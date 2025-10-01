Quartieri in Festa week end pieno di attività in Oltretorrente

Prosegue l'edizione autunnale di "Quartieri in Festa" che questo fine settimana vedrà protagonista il quartiere Oltretorrente.Il terzo appuntamento della rassegna sarà una festa che unirà studenti – grazie al progetto Lettrici e Lettori di Costituzione del Liceo Marconi - residenti, associazioni.

