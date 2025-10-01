Quartieri in festa come cambia la viabilità in Oltretorrente

Parmatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di Quartieri in FestaOltretorrente, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Sabato 04102025 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata 024 ambo i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

