Quartieri in festa come cambia la viabilità in Oltretorrente
In occasione di Quartieri in Festa – Oltretorrente, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Sabato 04102025 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata 024 ambo i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: quartieri - festa
Allenamenti gratuiti verso 'Quartieri in pista', il podista cesenate: "Più che una gara sarà una festa"
Il futuro è nei quartieri-mondo: "Mi piace fare festa tra la gente. I giovani vogliono sentirsi comunità"
Festa di Sant’Alessandro: insieme per «Abitare il futuro». Le celebrazioni per il Patrono e le iniziative nei quartieri
Quartieri in festa 2025, edizione autunnale (via Trento e via San Leonardo, quartiere San Leonardo, Parma, 28/09/2025). #parma #comunediparma - facebook.com Vai su Facebook
La festa nei quartieri - La Notte Bianca è cominciata ieri sera, con le iniziative della vigilia nei quartierti e “l’antipasto” in pieno centro. Si legge su ilsecoloxix.it