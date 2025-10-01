Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Alla data di oggi, 01 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 33,73 euroMWh, che corrisponde a circa 0,319 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di volatilità a metà settembre. Il valore attuale rappresenta una stabilizzazione rispetto ai picchi raggiunti nella prima metà del mese, quando il prezzo aveva superato i 35 euroMWh (0,327 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
