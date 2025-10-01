Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all'ATP Pechino | montepremi elevatissimo

Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente il prize-money vinto nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guadagnato - sinner

Il montepremi di Wimbledon 2025, cifre stellari. Quanto hanno già guadagnato Sinner e Cobolli

Sinner, quanto ha guadagnato e come cambia ranking Atp con vittoria Wimbledon

Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a Wimbledon

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia! Sul cemento di Pechino, con la testa alta e il cuore pieno di coraggio, Jannik ha battuto Terence Atmane e si è guadagnato un posto nei quarti di finale dell’ATP 500. Non è stata solo una vittoria. È stata l - facebook.com Vai su Facebook

Quanto ha guadagnato #Sinner agli Us Open nonostante la sconfitta in finale: svelato il montepremi - X Vai su X

Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all’ATP Pechino: montepremi elevatissimo - Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente ... Si legge su fanpage.it

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Pechino? Montepremi di lusso per il terzo sigillo - Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo lo statunitense Learner Tien con il punteggio di 6- Riporta oasport.it