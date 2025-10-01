Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all'ATP Pechino | montepremi elevatissimo

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente il prize-money vinto nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ha guadagnato sinner vittoriaQuanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all’ATP Pechino: montepremi elevatissimo - Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente ... Si legge su fanpage.it

ha guadagnato sinner vittoriaQuanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Pechino? Montepremi di lusso per il terzo sigillo - Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo lo statunitense Learner Tien con il punteggio di 6- Riporta oasport.it

