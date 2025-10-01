Quanto guadagnano Akanji Sucic e Luis Henrique | svelati i veri stipendi

Stipendi Inter. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i documenti ufficiali rivelano nel dettaglio gli stipendi, i bonus e gli obblighi extra calcistici dei tre principali volti nuovi: Manuel Akanji, Petar Sucic e Luis Henrique. Arrivato all’ultimo giorno di mercato dal Manchester City per sostituire Pavard, Akanji si è subito imposto come colonna della retroguardia. Il suo contratto, valido dal 202526, prevede: 202526: 6,44 milioni lordi (3,5 netti). 202627 e 202728: 6,899 milioni lordi a stagione (3,75 netti). In tre anni il centrale svizzero percepirà oltre 20 milioni lordi (circa 11 netti). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

