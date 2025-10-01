Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le transazioni di energia elettrica sul mercato libero, espresso originariamente in euro per Megawattora (€MWh), ma che per chiarezza convertiamo in euro per chilowattora (€kWh). Ricordiamo che 1 MWh equivale a 1.000 kWh, quindi basta dividere il prezzo per 1.000. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Settembre 2025 si è attestato intorno a 0,112 €kWh (112 €MWh), mentre per Ottobre 2025 le prime quotazioni si aggirano su 0,117 €kWh (117 €MWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
