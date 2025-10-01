Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Pechino? Montepremi di lusso per il terzo sigillo
Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo lo statunitense Learner Tien con il punteggio di 6-2, 6-2 nella finale andata in scena sul cemento della capitale cinese. Il numero 2 del mondo ha completato una brillante settimana, al rientro agonistico dopo la battuta d’arresto nell’atto conclusivo degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, e ha così messo le mani sul terzo titolo della stagione dopo i grandi trionfi agli Australian Open e a Wimbledon. Il fuoriclasse altoatesino ha lasciato alle spalle la delusione per quanto successo a Flushing Meadows e si rilancia per questo finale di stagione, che prevede in rapida successione il Masters 1000 di Shanghai, il Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna, con anche la possibilità tornare numero 1 del mondo se dovesse riuscire a infilare il grande filotto. 🔗 Leggi su Oasport.it
