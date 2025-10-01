Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz vincendo a Pechino E a Shanghai può accorciare ancora…

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino ha conquistato il 21° titolo della carriera, il 18° sul cemento e il 3° stagionale, a Pechino (Cina). Seconda affermazione per lui nell’evento cinese, piegando nettamente nella finale l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2. Una partita a senso unico nella quale la superiorità di Sinner è stata evidente. Un risultato che ha permesso all’azzurro di guadagnare qualche punticino nella sfida a distanza in classifica mondiale con lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico è al comando con 11540 punti, precedendo Jannik di 590 lunghezze. RANKING ATP AGGIORNATO DOPO LA FINALE DI PECHINO. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz vincendo a Pechino. E a Shanghai può accorciare ancora…

In questa notizia si parla di: quanti - punti

Calciomercato Napoli, quanti punti in più garantisce l’arrivo di De Bruyne: l’analisi dell’esperto

Quanti punti ha guadagnato Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: vantaggio incrementato e le cambiali sul cemento

Quanti punti guadagna Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio lievita prima delle grandi cambiali

Annuncio Alcaraz: salta Shanghai! L'impatto sulla classifica Atp, quanti punti può guadagnare Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Supplenza docente: quanti punti in graduatoria ATA? - X Vai su X

Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz vincendo a Pechino. E a Shanghai può accorciare ancora… - L'altoatesino ha conquistato il 21° titolo della carriera, il 18° sul cemento e il 3° stagionale, a Pechino ... Segnala oasport.it

Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria all’ATP Pechino: montepremi elevatissimo - Vincendo il torneo di Pechino, Jannik Sinner porta a casa 500 pesantissimi punti per la classifica ATP e oltre 630 mila euro che fanno aumentare ulteriormente ... Scrive fanpage.it