Quante partite salta Marcus Thuram e quando torno dopo l'infortunio | i tempi di recupero
Marcus Thuram si è infortunato dopo la sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Il comunicato dell'Inter sulle sue condizioni: "rRsentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra". Quante partite dovrà saltare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: quante - partite
Juventus, Savona verso il rientro a settembre: ecco quante partite salterà
Perché Allegri non è in panchina per Milan-Bari di Coppa Italia e quante partite salterà
Lukaku, rischio due mesi di stop: quante partite salterebbe tra Serie A e Champions
Mentre in Consiglio comunale decidono se vendere San Siro, penso a quante volte ci sono entrato: le partite vinte, gli amici, le risate, le notti di pioggia, i concerti che ti scuotono il petto. San Siro non è un mucchio di cemento: è un pezzo di Milano, il battito che - facebook.com Vai su Facebook
#Juve in ansia: #Bremer e #Thuram preoccupano, quante partite possono saltare - X Vai su X
Infortunio per Thuram in Inter-Slavia Praga: cosa è successo? Condizioni, quando torna e quante partite salta - Slavia Praga a causa di un problema muscolare: al suo posto, dentro Bonny. Secondo msn.com
Infortunio Thuram: quante partite SALTA con l’Inter - L’attaccante francese, infatti, è stato costretto a uscire nel secondo tempo, per via ... Segnala passioneinter.com