Quante partite salta Marcus Thuram e quando torno dopo l'infortunio | i tempi di recupero

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram si è infortunato dopo la sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Il comunicato dell'Inter sulle sue condizioni: "rRsentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra". Quante partite dovrà saltare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

quante partite salta marcusInfortunio per Thuram in Inter-Slavia Praga: cosa è successo? Condizioni, quando torna e quante partite salta - Slavia Praga a causa di un problema muscolare: al suo posto, dentro Bonny. Secondo msn.com

quante partite salta marcusInfortunio Thuram: quante partite SALTA con l’Inter - L’attaccante francese, infatti, è stato costretto a uscire nel secondo tempo, per via ... Segnala passioneinter.com

