Quando un’impresa costruisce cultura | Ingegneri Riuniti porta Galimberti a Modena per riflettere sui grandi temi del presente

Il ciclo nasce dall’osservazione delle sfide che le nuove generazioni affrontano in un mercato del lavoro sempre più rapido, competitivo e interconnesso. L’iniziativa punta a creare uno spazio di riflessione che vada oltre il tecnico, stimolando confronto su questioni culturali, sociali e filosofiche, essenziali per interpretare il presente. L’affluenza record testimonia quanto queste tematiche siano attuali e urgenti. Emanuele Gozzi, presidente di Ingegneri Riuniti, ha commentato: «Con questo ciclo di incontri vogliamo restituire al territorio parte di quanto ricevuto in sessant’anni di attività, offrendo momenti di dialogo con pensatori in grado di aprire nuovi orizzonti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando un’impresa costruisce cultura: Ingegneri Riuniti porta Galimberti a Modena per riflettere sui grandi temi del presente.

