Jannik Sinner è impegnato quest’oggi nella finale dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese il n.2 del mondo è opposto all’americano Learner Tien e l’obiettivo è centrare il terzo titolo stagionale. L’azzurro, però, non avrà tanto tempo per poter recuperare l’energie, in vista del prossimo torneo a cui prenderà parte. Si tratta del Masters1000 di Shanghai. Sinner infatti farà il proprio esordio venerdì 3 ottobre, nel 2° turno. Essendo testa di serie n.1, l’azzurro attende il vincente della sfida tra l’australiano Tristan Schoolkate e il tedesco Daniel Altmaier, entrambi già avversari affrontati in passato del nostro portacolori e in particolare il teutonico non portatore dei bei ricordi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner: nessun respiro, subito Shanghai! Avversario, programma, tv