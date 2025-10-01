Quando si diventa vecchi agli occhi dei bambini? Chi ha più di 30 anni e fa i cruciverba è già anziano

Secondo un sondaggio inglese, per i bambini si diventa “vecchi” già a 49 anni, e nemmeno i trentenni si salvano, visto che gli Under 16 li considerano noiosi e fuori forma. L'indagine, condotta su 1000 ragazzi, ha anche rivela quali sono le abitudini che, secondo i più giovani, tradiscono un comportamento da anziani: ascoltare la radio, fare i cruciverba e perfino guardare la TV di giorno sono tutte attività che le nuove generazioni bollano come antiquate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

