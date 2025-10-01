Quando scatta l’ora solare 2025 in Italia | date motivazioni ed effetti
Il 22 settembre è ufficialmente iniziato l’autunno e il tipico accorciarsi delle giornate che diventeranno ancora più corte, farà buio prima, con il cambio d’orario e il ritorno all’ ora solare che segna il ritorno all’orario “naturale”, quello che si basa sul ciclo del sole, e rappresenta un passaggio che scandisce il ritmo dell’anno insieme all’ora legale. Anche se per molti si traduce semplicemente in “un’ora di sonno in più”, il cambiamento porta con sé conseguenze pratiche, storiche e persino psicologiche. Vedremo quando scatta l’ora solare, fino a quando resterà in vigore, perché esiste questa alternanza con l’ora legale, in quali altri Paesi è utilizzata e quali sono gli effetti reali sulla vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
