Quando Maradona perse una scommessa durante Napoli-Sporting | Hai vinto tu pago subito

Nel 1989 Napoli e Sporting Lisbona si affrontarono in Coppa Uefa. La sfida si decise ai calci di rigori. Il portiere dello Sporting Ivkovic provocò Maradona: "Scommettiamo che ti parò un rigore". Diego accettò e sbagliò, poi pagò. Il Napoli vinse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

