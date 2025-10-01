Arezzo, 1 ottobre 2025 – con una serata dedicata alla musica nel cinema e organizzata dall'associazione Natale nel mondo. Appuntamento venerdì 3 ottobre alle 21 a Palomar Il conto alla rovescia per il ValdarnoCinema Film Festival 2025 inizia con un appuntamento che unisce due arti sorelle: cinema e musica. Venerdì 3 ottobre, alle 21, Palomar, Casa della cultura ospiterà l'evento di preapertura dal titolo “Quando la musica veste i film”, un viaggio affascinante tra immagini e suoni. A guidare il pubblico in questa esperienza saranno Pino Polcaro e Giuseppe D'Orsi, che accompagneranno gli spettatori alla scoperta dell'importanza delle colonne sonore, dei cambiamenti stilistici nel corso dei decenni e del potere evocativo che la musica esercita sulle immagini cinematografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando la musica veste i film, San Giovanni Valdarno apre le porte al ValdarnoCinema Film Festival