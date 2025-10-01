Quando la FTTH c' è ma per ostacoli organizzativi si diventa sfibrati tra tecnici che spariscono e vicini diffidenti

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo "sfiorati dalla fibra" ma anche cittadini coperti dalla FTTH che però, a causa di vicini che ostacolano gli operai o problemi tecnici che non vengono risolti, non riescono a concludere l'attivazione. Forse è questo il vero nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Quando la FTTH c'è ma per ostacoli organizzativi si diventa sfibrati, tra tecnici che spariscono e vicini diffidenti

