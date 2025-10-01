' Quando il mondo dorme' Francesca Albanese al Comunale per un incontro su Gaza e Palestina
All'interno del programma del festival Internazionale a Ferrara uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello di venerdì 3 alle 21 al Teatro Comunale dal titolo 'Quando il mondo dorme', che vede protagonista la nota giurista Francesca Albanese (nella foto), diventata un punto di.
Ariano Irpino, presentazione del libro “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese
All'ex cinema Eliseo la presentazione del libro "Quando il mondo dorme" di Francesca Albanese
“Quando il mondo dorme si generano i mostri”. Francesca Albanese racconta la Palestina
Prima la presentazione del libro "Quando il mondo dorme", poi su Gaza l'appello alle comunità ebraiche italiane: "Vi imploro, non potete continuare a difendere Israele". Marzabotto le conferisce la cittadinanza onoraria
Francesca Albanese: «Quando il mondo dorme si generano mostri, abbiamo normalizzato quello che Israele fa alla Palestina»
"Reggio ascolta Francesca Albanese" - Lettera sulla presentazione del libro di Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU, al teatro municipale Valli
Gaza, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna pronta a concederla - Migliaia di persone e lunghe file a Labàs, in vicolo Bolognetti per la relatrice Onu che ha presentato il suo libro «Quando il mondo dorme».