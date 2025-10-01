' Quando il mondo dorme' Francesca Albanese al Comunale per un incontro su Gaza e Palestina

All’interno del programma del festival Internazionale a Ferrara uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello di venerdì 3 alle 21 al Teatro Comunale dal titolo 'Quando il mondo dorme', che vede protagonista la nota giurista Francesca Albanese (nella foto), diventata un punto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ariano Irpino, presentazione del libro “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese

All'ex cinema Eliseo la presentazione del libro "Quando il mondo dorme" di Francesca Albanese

“Quando il mondo dorme si generano i mostri”. Francesca Albanese racconta la Palestina

mondo dorme francesca albanese“Reggio ascolta Francesca Albanese” - Lettera sulla presentazione del libro di Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU, al teatro municipale Valli ... Si legge su redacon.it

Gaza, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna pronta a concederla - Migliaia di persone e lunghe file a Labàs, in vicolo Bolognetti per la relatrice Onu che ha presentato il suo libro «Quando il mondo dorme». Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

