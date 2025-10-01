Quando il basket diventa beneficenza dai PiaDays solidarietà e quasi 3.200 euro donati ad Arop

Rimini ha risposto ancora una volta con entusiasmo alla chiamata della solidarietà. Si è svolta la seconda edizione dei PiaDays 2025, l’appuntamento di basket e beneficenza promosso dal team del Deportivo La Piadéina, capitanato da Nicola Pasquini, Andrea Righini e Marco Giuliani, a favore di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it