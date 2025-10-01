Qualità dell’aria tornano le domeniche ecologiche | ed entrano in vigore le limitazioni per i veicoli più inquinanti

Cesenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, mercoledì 1° ottobre e fino al 31 marzo 2026, tornano in vigore in Emilia-Romagna, compreso il territorio comunale di Cesena, le limitazioni al traffico per i mezzi più inquinanti. Dal lunedì al venerdì (8.30-18.30) non potranno circolare i veicoli diesel fino a Euro 4, benzina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: qualit - aria

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Dell8217aria Tornano Domeniche