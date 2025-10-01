23 città e Unioni di Comuni si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Si sono infatti chiuse ufficialmente le candidature al Ministero della Cultura, che dovevano essere presentate entro il 25 settembre 2025. Queste candidature offrono diversi progetti culturali, volti a valorizzare il patrimonio artistico, e anche rafforzare l’identità dei territori. In una nota del Mic si legge come ogni candidatura presenti un progetto di durata annuale, anche corredato da un cronoprogramma dettagliato, e da un piano economico-finanziario. Si tratta di visioni strategiche, che vogliono promuovere la cultura come leva di partecipazione civica, sviluppo e innovazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quali sono le 23 città candidate a Capitale della Cultura 2028