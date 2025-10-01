Quali sono i Trofei e gli Obiettivi di Battlefield 6? Electronic Arts svela l’elenco completo

Electronic Arts ha svelato l’elenco completo dei Trofei e degli Obiettivi di Battlefield 6, il nuovo capitolo dello sparatutto che uscirà il 10 ottobre. La lista, diffusa tramite i canali social degli sviluppatori, mostra chiaramente come gli autori abbiano voluto premiare sia gli appassionati della Campagna singleplayer, sia coloro che vivono il gioco principalmente online. In totale sono 42 sfide (più il Platino su PlayStation 5), progettate per coprire ogni aspetto dell’esperienza, dalle missioni principali ai collezionabili, fino alle gesta più spettacolari in multiplayer. Gli obiettivi legati alla Campagna comprendono missioni come Night Raid, Operation Ember Strike, Moving Mountains e altre che, stando ai titoli, rivelano momenti chiave della storia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

