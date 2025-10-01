Dall’anno della loro nascita, era il 1924, i buoni fruttiferi postali sono diventati un porto sicuro per gli italiani perché garantiti dallo Stato. Il capitale che si investe, infatti, a differenza di altri prodotti finanziari, è protetto al 100%. Gli interessi sono inoltre soggetti ad una tassazione del 12,5% che è inferiore rispetto a quella di altri investimenti finanziari, che è del 26%. Quali sono dunque quelli che offrono i rendimenti migliori a ottobre 2025? Come funzionano i buoni fruttiferi postali. I buoni fruttiferi postali sono prodotti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quali buoni fruttiferi postali scegliere a ottobre e quanto rendono