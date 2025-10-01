Quadrobics, il nuovo trend fitness (e non solo), arriva a ricordarci che ci siamo evoluti in bipedi milioni di anni fa, abbiamo alzato lo sguardo verso l’orizzonte, liberato le mani e inventato ruote, computer, shaker, cocktail. Ma non possiamo trascurare le nostre origini: lo confermano i video virali di TikTok, dove c’è chi ha deciso di rimettersi carponi, mani a terra, ginocchia piegate, colonna vertebrale neutra. Benvenuti nel mondo del Quadrobics, appunto, la disciplina che promette un full body workout tornando – ironia dell’evoluzione – alla quadrupedia. L'evoluzione. Non si tratta ancora uno sport ufficiale, ma ha già il pedigree della moda globale: milioni di visualizzazioni sui social, citazioni nei magazine e la sua figura leggendaria - il giapponese Kenichi Ito, pare all'origine della disciplina - che già nel 2015 ha battuto il suo stesso record percorrendo i 100 metri a quattro zampe in soli 15 secondi e 71. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quadrobics: tendenza fitness o nuova ideona social?