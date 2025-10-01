Ecco le Risposte alle domande che mi avete fatto sull’ account Instagram ufficiale di Davide Maggio. Voi chiedete, io rispondo qui e lì. Le domande saranno riportate senza nessun tipo di intervento su eventuali errori ortografici e grammaticali. Sarà eliminato dalle domande tutto ciò che non è testo. Il post viene aggiornato nel corso delle 24 ore in cui il Q&A è attivo su Instagram. 3 risposte per pagina. Le risposte sono in grassetto. Cosa ipotizzi per il ritorno di Striscia?. Prima serata Ottimo cast ma perchè Ballando perde ascoltatori secondo te?. Fermo restando che la prima puntata è stata discretamente noiosa, c’erano aspettative che non avevano ragion d’essere ma che hanno condizionato la scaletta della puntata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Q&A di Davide Maggio, 1 Ottobre 2025