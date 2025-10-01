Putzu il più votato in Fratelli d’Italia | Sono certo che Calcinaro sarà assessore

‘Io sono ancora qua. Eh già, eh già’: dice tutto a sostenitori (e detrattori) di Andrea Putzu, il refrain di Vasco Rossi che fa da sottofondo, sui social, ad una foto che lo ritrae trionfante per le 6005 preferenze, duemila in più rispetto a 5 anni fa, che il fermano gli ha tributato in una campagna elettorale non facile ma che lo ha riconfermato consigliere regionale, più votato, di Fratelli d’Italia. "E’ stata una compagna elettorale più in salita per la campagna mediatica fatta contro di me, ma prendere duemila voti in più è tanta roba. E poi c’è la grande vittoria di Francesco Acquaroli, lo straordinario risultato di Fermo, anche di Fd’I". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Putzu il più votato in Fratelli d’Italia: "Sono certo che Calcinaro sarà assessore"

In questa notizia si parla di: putzu - votato

PD Marche. . LA VICENDA PUTZU FINISCE IN TV: "PIAZZA PULITA" ACCENDE I RIFLETTORI SULL’INCANDIDABILITÀ Il caso del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Putzu approda su La7 a Piazza Pulita. Nel servizio, la giornalista lo incalza punto per pu - facebook.com Vai su Facebook

Putzu il più votato in Fratelli d’Italia: "Sono certo che Calcinaro sarà assessore" - È un risultato importantissimo di Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi, per tutti noi una grande soddisfazione. Scrive msn.com

Boom di voti per Putzu e Fratelli d’Italia. Bene Marcozzi e Cesetti, in bilico Ceroni - Nel partito di Giorgia Meloni, l’uomo di punta è decisamente emozionato: "E’ un risultato schiacciante del centro destra, fenomeno Calcinaro" ... msn.com scrive