Purtroppo è lui Mondo della musica sotto choc ritrovato morto dopo un giorno di ricerche

E' stato ritrovato senza vita Andrea Morandi, 58 anni, nei pressi della grotta di Pisciarello sul Monte Nerone. Nato ad Ancona e residente a Morro d'Alba, era docente di batteria e batteria jazz. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con diversi musicisti e suonato come batterista nel gruppo Kurnalcool, che gli ha dedicato un pensiero sulla propria pagina Facebook: "Ciao Andrea sarai per sempre il nostro Andy Silver". Il musicista era uscito martedì mattina per una passeggiata lungo un sentiero nei pressi di Rio di Vitoschio, a Piobbico, in provincia di Pesaro. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano dato l'allarme.