Pupo torna in concerto a Mosca | Celebro l’amore fra Russia e Italia

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Pupo torna a esibirsi a Mosca in quello che gli organizzatori presentano come "il suo unico concerto da solista in Russia". "La leggenda italiana", si legge sui siti che vendono i biglietti del concerto, "festeggia i 50 anni di carriera e il suo 70esimo compleanno ". Per l'occasione, l'artista italiano - all'anagrafe Enzo Ghinazzi - ha rilasciato un'intervista al quotidiano russo Izvestia, in cui ha anticipato che sul palco della Live Arena il 4 ottobre canterà anche la famosa canzone patriottica russa 'Kalinka' e ha avvertito che sarebbe disposto a chiedere la cittadinanza russa nel caso si arrivasse a varare una legge che vieti agli italiani di viaggiare nel Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

