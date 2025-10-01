Pupo torna a Mosca | Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia

Lortica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pupo (Enzo Ghinazzi) torna ad esibirsi nella capitale russa. Sabato il cantante sarà sul palco della Live Arena di Mosca con uno spettacolo che, oltre ai suoi successi più amati dal pubblico russo, includerà anche l’intramontabile “Kalinka” e “Bella Ciao”. “Dedico questo concerto all’amore tra la Russia e l’Italia, perché i russi devono sapere che gli italiani li amano” ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Izvestia. L’artista, da sempre legatissimo alla Russia, ha continuato a esibirsi nel Paese anche dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Nel 2024 aveva cantato al Cremlino, scelta che gli era costata la cancellazione di alcuni concerti previsti in Lituania e Belgio. 🔗 Leggi su Lortica.it

pupo torna a mosca un concerto per celebrare l8217amore tra italia e russia

© Lortica.it - Pupo torna a Mosca: “Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia”

In questa notizia si parla di: pupo - torna

pupo torna mosca concertoPupo torna a cantare a Mosca: "Se vietassero di andare in Russia? Chiederei la cittadinanza" - Pupo torna a cantare a Mosca Pupo torna a cantare a Mosca. Segnala corrierediarezzo.it

Pupo torna a Mosca: 'Dedicato all'amore tra la Russia e l'Italia' - 'Una vergogna la cancellazione di Gergiev a Caserta' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pupo Torna Mosca Concerto