Pupo (Enzo Ghinazzi) torna ad esibirsi nella capitale russa. Sabato il cantante sarà sul palco della Live Arena di Mosca con uno spettacolo che, oltre ai suoi successi più amati dal pubblico russo, includerà anche l’intramontabile “Kalinka” e “Bella Ciao”. “Dedico questo concerto all’amore tra la Russia e l’Italia, perché i russi devono sapere che gli italiani li amano” ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Izvestia. L’artista, da sempre legatissimo alla Russia, ha continuato a esibirsi nel Paese anche dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Nel 2024 aveva cantato al Cremlino, scelta che gli era costata la cancellazione di alcuni concerti previsti in Lituania e Belgio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pupo torna a Mosca: “Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia”