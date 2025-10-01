Pupo torna a Mosca per i suoi 70 anni | Pronto a chiedere la cittadinanza russa se serve

Pupo torna a Mosca in quello che gli organizzatori stanno presentando come «il suo unico concerto da solista in Russia». «La leggenda italiana», si legge sui siti di rivendita biglietti «festeggia i 50 anni di carriera e il suo 70esimo compleanno». Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano russo Izvestia. E ha anticipato due cose: dal palco della Live Arena il 4 ottobre canterà anche la famosa canzone patriottica russa “Kalinka ” ed è disposto a chiedere la cittadinanza russa nel caso in cui una legge impedisca agli italiani di viaggiare nel Paese. Un’amore lungo anni: il primo concerto nell’U nel 1979. 🔗 Leggi su Open.online