Pupo torna a Mosca | I russi sappiano che in Italia li amiamo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tornerà a Mosca per esibirsi, sabato 4 ottobre, alla Live Arena. Il cantante è pronto a un nuovo concerto in Russia, organizzato «affinché tutti i russi sappiano che noi italiani li amiamo». L’artista, in un’intervista al quotidiano Izvestija, ha raccontato: «Finché non verrà approvata una legge statale che vieti ai cittadini italiani di recarsi in Russia, perseguirò il mio ideale. Se tale legge verrà approvata, allora deciderò se rispettarla. Come minimo, chiederò la cittadinanza russa». Per lui sarà «una delle tappe più importanti e significative» del suo tour mondiale, attraverso cui lancerà il suo «messaggio d’amore». 🔗 Leggi su Lettera43.it

