Pupo in concerto a Mosca | Se vietassero agli italiani di recarsi in Russia chiederei la cittadinanza russa

Il 4 ottobre Pupo sarà in concerto alla Live Arena di Mosca, nell'ambito del Pupo World Tour. Quanto il cantante sia pronto e felice di tornare a esibirsi per i fan russi lo ha raccontato lui stesso al quotidiano Izvestija, nel corso di una lunga intervista che ha messo ancora una volta in luce. 🔗 Leggi su Today.it

Pupo torna a Mosca, sabato in concerto alla Live Arena nella capitale russa. 'Dedicato all'amore tra la Russia e l'Italia. Una vergogna la cancellazione di Gergiev a Caserta' #ANSA - X Vai su X

