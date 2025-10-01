Punto dalle vespe mentre è a funghi | va in shock anafilattico

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’uscita a funghi davvero spiacevole (e che difficilmente verrà dimenticata) quella vissuta da un 67enne residente a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, che nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, è stato colpito da shock anafilattico lungo il greto del torrente Vanoi, nei pressi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: punto - vespe

Imperia, punto da sciame di vespe precipita in scarpata: grave 45enne

Punto da uno sciame di vespe ha una reazione allergica e finisce in una scarpata: 45enne grave a Pieve di Teco

Punto da sciame di vespe a Ceriana, muore a 68 anni per choc anafilattico

punto vespe mentre 232Alla ricerca di funghi, viene punto da uno sciame di vespe: &#232; subito shock anafilattico - CAORIA (TRENTO) – Un uomo di 66 anni è stato punto da numerose vespe mentre era impegnato a cercare funghi insieme alla moglie nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, in zona Primiero. Segnala nordest24.it

punto vespe mentre 232Fungaiolo punto da uno sciame di vespe, il 66enne va in shock anafilattico sotto agli occhi della moglie: soccorso in elicottero, &#232; grave - Stava raccogliendo funghi con la moglie quando è stato punto da uno sciame di vespe. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Punto Vespe Mentre 232