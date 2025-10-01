Punto dalle vespe mentre è a funghi | va in shock anafilattico
Un’uscita a funghi davvero spiacevole (e che difficilmente verrà dimenticata) quella vissuta da un 67enne residente a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, che nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, è stato colpito da shock anafilattico lungo il greto del torrente Vanoi, nei pressi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
CAORIA (TRENTO) – Un uomo di 66 anni è stato punto da numerose vespe mentre era impegnato a cercare funghi insieme alla moglie nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, in zona Primiero.
