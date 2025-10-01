Pulizie a Malpensa nuovo corteo La Cgil scrive al Comune di Milano
Nuovo presidio domani organizzato da Filcams Cgil Varese dei dipendenti della società Dussmann Service srl che ha in appalto le pulizie negli aeroporti. Continua, dunque, la vertenza in merito alla mancata erogazione a tutti i lavoratori del buono pasto giornaliero. La mobilitazione si terrà dalle 12.30 alle 15.30 al Terminal 1 di Malpensa. Spiega il segretario generale di Filcams Cgil Varese Livio Muratore: "Fino ad oggi i soli lavoratori dell’appalto delle pulizie presso lo scalo di Malpensa che beneficiano dei ticket restaurant sono coloro (una minoranza dei dipendenti Dussmann Service Srl), che hanno firmato conciliazioni individuali con il loro datore di lavoro finalizzate a rinunce su diritti pregressi e futuri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pulizie - malpensa
Malpensa, gli addetti alle pulizie ancora in lotta: nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali
Una nuova giornata di sciopero per le addette alle pulizie di Milano Malpensa #sciopero #malpensa - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova giornata di sciopero per le addette alle pulizie di Milano Malpensa - X Vai su X
Pulizie a Malpensa, nuovo corteo. La Cgil scrive al Comune di Milano - Nuovo presidio domani organizzato da Filcams Cgil Varese dei dipendenti della società Dussmann Service srl che ha in appalto le pulizie negli aeroporti. ilgiorno.it scrive
Pulizie a Malpensa, la vertenza non si ferma: nuovo presidio dei lavoratori Dussmann - Non si arresta la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Dussmann Service Srl impiegati nei servizi di pulizia all’aeroporto di Malpensa. Secondo laprovinciadivarese.it