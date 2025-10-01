pulizie a malpensa nuovo corteo la cgil scrive al comune di milano

Nuovo presidio domani organizzato da Filcams Cgil Varese dei dipendenti della società Dussmann Service srl che ha in appalto le pulizie negli aeroporti. Continua, dunque, la vertenza in merito alla mancata erogazione a tutti i lavoratori del buono pasto giornaliero. La mobilitazione si terrà dalle 12.30 alle 15.30 al Terminal 1 di Malpensa. Spiega il segretario generale di Filcams Cgil Varese Livio Muratore: "Fino ad oggi i soli lavoratori dell’appalto delle pulizie presso lo scalo di Malpensa che beneficiano dei ticket restaurant sono coloro (una minoranza dei dipendenti Dussmann Service Srl), che hanno firmato conciliazioni individuali con il loro datore di lavoro finalizzate a rinunce su diritti pregressi e futuri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

