‘Puliamo il Mondo’ fa centro Trecento ragazzi di elementari e medie cancellano l’inciviltà

I ragazzi hanno battuto 10 a 0 la maleducazione. Chiamatela, se volete la carica dei 300: tanti sono stati gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie di Poggibonsi che nella mattinata di ieri hanno risposto presente all'edizione 2025 di 'Puliamo il mondo', promossa da Legambiente, rimuovendo dai parchi e dai giardini della città i lasciti dell'inciviltà cartacce, lattine, bottigliette di plastica, fazzolettini ecc. A questo giro i protagonisti di questa iniziativa di grande respiro, diventata ormai un punto fermo dell'educazione ambientale, sono state le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo 1.

